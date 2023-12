Auszeichnung für Leichtathleten So ehrt die LG Viersen ihren sportlichen Nachwuchs

110 Kinder und Jugendliche haben an der Sportlerehrung der Leichtathletik-Gemeinschaft Viersen (LGV) in der Aula des Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasiums teilgenommen. 73 aktive Schüler und Jugendliche erfüllten die Bedingungen fürs Sportabzeichen in Gold, Silber oder Bronze. Sie wurden mit Urkunden und Nadeln geehrt.