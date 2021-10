Vereine in Viersen : Mitgliederplus bei der LG Viersen

Vereine in Viersen

Viersen Allein die Leichtathletik-Abteilung gewann 40 neue Mitglieder hinzu. Bei der Jahreshauptversammlung wurde jetzt auch der gesamte Vorstand wiedergewählt.

Bei der Jahreshauptversammlung der Leichtathletik-Gemeinschaft Viersen (LGV) blickten die Mitglieder optimistisch ins kommende Jahr. Das 75-jährige Bestehen der LGV steht an. Geplant ist eine größere Feier für die Mitglieder und Freunde sowie ein Kinderfest.

Der Vorstand wurde einstimmig wiedergewählt – mit dem Vorsitzenden Elmar Orta und dem stellvertretenden Vorsitzenden Helge Heining, seit dem Jahre 2000 in dieser Position. Tobias Gockel macht weiter als Geschäftsführer, Simone Stockmar als erste Schatzmeisterin, Uschi Dahm als zweite Schatzmeisterin/ Mitgliederverwaltung sowie Erwin Riether wurde als Ehrenamtsbeauftragter bestätigt.

Die LGV hat die Corona-Zeit bis dato gut überstanden. Der Abgang an Mitgliedern in 2020 war erträglich. In diesem Jahr gibt es ein Mitgliederplus. Speziell die Volleyball-Abteilung gewann über 40 neue Mitglieder.