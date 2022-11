Schulen im Kreis Viersen : Leuchtende Kunstwerke zur Martinszeit

Kreis Viersen „Wie die Blumen in dem Garten, blüh‘n Laternen aller Arten: rote, gelbe, grüne, blaue, lieber Martin, komm und schaue!“, heißt es in dem Martinslied „Durch die Straßen auf und nieder“ von Lieselotte Holzmeister.

In den Grundschulen in Viersen, Nettetal, Brüggen, Niederkrüchten und Schwalmtal haben die Mädchen und Jungen mit ihren Lehrerinnen fleißig gebastelt. Und auf unsere Bitte hin Fotos ihrer leuchtenden Kunstwerke geschickt. Da gibt es ganz klassische Motive mit dem heiligen Martin, aber auch zahlreiche Tier-Laternen; häufig stand das Klassentier Pate. Antje Mörbel zum Beispiel, Klassenlehrerin der 1c der Gemeinschaftsgrundschule Breyell, bastelte mit der Delfinklasse Delfinlaternen. Die 2c der Gemeinschaftsgrundschule Dülken hat für den Martinszug Fuchslaternen erstellt. Die 4a, 4b und 4c der Schule am Lütterbach gestalteten dieses Jahr Laternen mit Martinsmotiven, berichtet Lehrerin Maria Ludwigt. Und an der Kreuzherrenschule in Brüggen griffen die Schülerinnen und Schüler zum Ritzmesser und gestalteten Laternen mit geometrischen Mustern, während die Drittklässler Schildkröten-Laternen bastelten, berichtet Julia Naus.