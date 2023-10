Kostenfreies Angebot in Viersen Letzte Chance auf Führung durch Süchteln 2023

Die letzte Führung durch Süchteln in diesem Jahr ist geplant für Mittwoch, 11. Oktober; sie findet statt im Rahmen der stadtweiten Aktion „Viersen blüht“. Treffpunkt ist um 17 Uhr am Lindenplatz in Viersen-Süchteln. Dorthin lädt der Süchtelner Heimat- und Verschönerungsverein ein, um Interessantes über die lebhafte Geschichte dieses Stadtteils zu vermitteln. Teilnehmer der Führung erfahren etwa, wo sich das älteste Haus von Süchteln befindet und ob es ein historisches Vorbild für die Figur des Webers am Weberbrunnen gibt. Als kenntnisreicher Führer ist einmal mehr Heinz Prost vom Heimat- und Verschönerungsverein dabei.