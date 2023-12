Lesung in Viersen „Der elfte Mond“ — zurück ins historische Dülken

In seinem Roman „Der elfte Mond“ befasst sich der Dülkener Autor Braun mit der historisch belegten Person des Heinrich Weinmann und der Narrenakademie, in deren unmittelbarer Nachbarschaft Braun lebt. Braun las aus dem ersten Kapitel, der Ankunft von Weimann in dem dunklen Dorf Dülken im Jahr 1832. Weimann muss, da er der Bonner Universität verwiesen wurde, als Privatlehrer des Sohnes der Familie Mevissen arbeiten. Eine weder gut angesehene noch besonders gut honorierte Tätigkeit, wie Braun anmerkte. In Dülken gerät er in den Sog der Narrenakademie. Die Zuhörer tauchten in die rätselhafte Welt rund um die Narrenakademie ein. Die Freimaurer, die geheimnisvolle Symbolik rund um den Mond, die Narren, der Lebensbaum aus der Kabbala spielen im Roman eine Rolle. Bilder der Symbole waren auf die Leinwand projiziert, eine hilfreiche Illustration des Gelesenen. Wie Weimann in den Bann der Akademie gezogen wird und darüber seine Arbeit als Privatlehrer vernachlässigt, darüber las Braun in einem weiteren Kapitel.