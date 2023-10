Lesung in Schwalmtal Fukushima in Worte fassen

Die titelgebende Geschichte des Buches handelt von einem alten Mann, der kontaminierte Abfälle aus den Gärten der Umgebung auf einem Freigelände an seinem Haus aufschichtet. Über die Zeit entsteht ein 20 Meter hoher Berg, der in der Dämmerung bläulich schimmert. Der Mann hat keine Angst vor der Strahlung, er stirbt mit 95 Jahren an Altersschwäche, keineswegs an Krebs. Jahre nach der Katastrophe führt der Sohn dieses alten Mannes Touristen auf den Berg, die glauben, ihr Immunsystem durch die schwache Strahlung zu stärken. Der Autor verwebt die buddhistische Einstellung zum Tod und den Glauben an Karma und Wiedergeburt geschickt in die Schilderung der realen Katastrophe.