Freizeit in Viersen : Sommerleseclub steht allen offen

Viersen Die kostenfreie Leseaktion der Viersener Stadtbibliothek in den Sommerferien richtet sich an Leser aller Altersgruppen. Teilnehmen können Einzelpersonen und Teams mit bis zu fünf Personen. Start ist am 23. Juni.

Wer in den Sommerferien gerne mehr lesen möchte, geht in den kostenfreien Sommerleseclub. Seit 2007 ist die Albert-Vigoleis-Thelen-Stadtbibliothek Viersen Jahr für Jahr dabei, wenn die öffentlichen Büchereien bundesweit in den Sommerleseclub einladen. Vom 23. Juni bis zum 15. August können Menschen jeden Alters teilnehmen – allein oder in Teams mit bis zu fünf Personen.

Und so geht’s: Für die Zeit des Sommerleseclubs gibt es einen kostenfreien Leseausweis. Der ermöglicht zum Beispiel den Zugriff auf mit Hilfe von Sponsoren angeschaffte aktuelle Neuerscheinungen. In jeder der acht Wochen des Clubsommers gibt es Mitmach-Tipps. Diese werden online präsentiert sowie in „Wundertüten“, die zum Abholen an den drei Standorten der Viersener Bücherei bereitliegen: in der Stadtbibliothek am Rathausmarkt in Viersen, in der Familienbibliothek, Moselstraße 25 in Dülken sowie in der Zweigstelle in Süchteln, Hochstraße 10.