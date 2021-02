Die schönsten Bilder der Leser : Prächtiges Weiß in Viersen und im gesamten Westkreis

Prächtiges Weiß in Viersen und im gesamten Westkreis

Kreis Viersen Der Wintereinbruch und das Schneetreiben haben im Kreis Viersen viele Menschen nach draußen gelockt. Wir haben die schönsten Leserfotos aus Viersen, Nettetal, Brüggen, Schwalmtal und Niederkrüchten gesammelt.

Mütze auf, Handschuhe nehmen, feste Schuhe an – und nichts wie raus: Der Schnee lockte am Sonntag und am Montag viele Menschen im Kreis Viersen aus dem warmen Heim nach draußen. Während die Jüngsten Spaß beim Schneemann bauen und Schlitten fahren hatten, genossen die Älteren den Blick auf das prächtige Weiß, das Knirschen ihrer Schritte im unberührten Schnee und den Blick auf die wie mit Puderzucker bestäubte Landschaft.