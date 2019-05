Auszeichnung für Musiker aus Brüggen : „Jugend musiziert“: Brüggener erhält Förderpreis

Leon Günther am Marimbaphon in der Düsseldorfer Tonhalle. Foto: Kreismusikschule Viersen

Brüggen Der 17-jährige Marimbaphon-Spieler Leon Günther, der Musiker werden will, kann sich über 2000 Euro freuen.

Für Leon Günther aus Brüggen hat sich sein Auftritt am Marimbaphon in Düsseldorf mehr als gelohnt: Der 17-jährige Schüler der Kreismusikschule erhielt beim Landes-Preisträgerkonzert „Jugend musiziert“ in der Tonhalle den Förderpreis der Rheinischen Sparkassen. Thomas Pennartz, Geschäftsführer des Rheinischen Sparkassen- und Giroverbandes, übergab Günther den mit 2000 Euro dotierten Preis.

Seit neun Jahren spielt Günther klassisches Schlagwerk und wird in der Kreismusikschule Viersen von Veith Kloeters unterrichtet. Bereits zweimal wurde der Brüggener als Solist und im Ensemble Bundespreisträger beim Wettbewerb „Jugend musiziert“. Er ist festes Mitglied im Landesorchester NRW und spielt darüber hinaus in anderen Orchestern. Aktuell ist er mit dem Bundesjugendorchester auf Tournee.

Daneben ist Günther Mitglied im Schlagzeug-Ensemble Splash. Ein musikalisches Highlight der vergangenen Jahre war sein Auftritt bei dem Projekt „International Splash Orchestra“. Zu dieser Gruppe gehören je fünf jungen Schlagzeuger aus Deutschland, Korea und Brasilien. Unter Leitung von Stephan Froleyks und Ralf Holtschneider, dem Leiter der Kreismusikschule, war die Gruppe vor zwei Jahren auf einer Konzertreise in Nordrhein-Westfalen.Zuletzt nahm Günther an mehreren Meisterkursen mit etablierten Schlagzeugern wie Rafael Sars und Stavik Stakhov teil. Sein Berufswunsch verwundert nicht: Er will Orchestermusiker werden und Schlagzeug an einer Musikhochschule studieren. Dabei ist der jetzt verliehene Förderpreis eine willkommene Unterstützung.