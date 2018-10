leerer Tresor in Viersen gestohlen

Diebstahl in Viersen : Nach Tresorraub sucht die Polizei Zeugen

Viersen Nur Papiere statt Wertsachen: Das haben Einbrecher in einem mitgenommenen Tresor entdeckt. Am Dienstag, 23. Oktober, zwischen 8.10 und 14.45 Uhr, schlugen sie die rückwärtige Terrassentür eines Hauses an der Bonesender Straße in Boisheim ein.

