Adventskalender (13) Geschenke von hier und von Herzen (13)

Die Vorweihnachtszeit ist die Zeit der kleinen Aufmerksamkeiten, mit denen man lieben Menschen eine Freude machen kann. Wir stellen Geschenke mit Bezug zu Viersen, Nettetal, Brüggen, Niederkrüchten und Schwalmtal vor. Zum 13. Dezember empfehlen wir Leckeres aus den Roni-Werken in Schwalmtal- Waldniel: Rotweinkuchen aus dem Glas (fünf Euro) und ungewöhnliche Marmeladen (je Gläschen 1,50 Euro), die Veronika Wetzels hergestellt hat. In ihrer 2018 eröffneten Mini-Konditorei an der Gladbacher Straße 1 sind neben Kuchen und Torten noch weitere vorweihnachtliche Leckereien zu entdecken, wie etwa Kekse für den bunten Teller oder auch Stollen (Stückpreis: acht Euro), der „sogar nach einigen Wochen noch schmeckt“, hat Wetzels selbst festgestellt. Ihr Naschwerk ist auch für Nussallergiker geeignet, denn die Konditorin, die selbst gegen Nüsse allergisch ist, verzichtete darauf und verwendet statt Nüssen gemahlene Mandeln. Geöffnet sind die „Roni-Werke“ jeden Samstag und Sonntag in der Zeit von 11 bis 16 Uhr. busch-