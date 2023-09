Polizei ermittelt in alle Richtungen Rätsel um nächtlichen Knall in Dülken

Michael Fausten steckt der Schreck noch in den Knochen. „Ich stand senkrecht im Bett, als ich heute Nacht den lauten Knall gehört habe“, schildert der 73-Jährige. Er wohnt direkt über der Volksbank-Filale in Viersen-Dülken. Sein naheliegender erster Gedanke: „Wieder die Geldautomatensprenger.“ Doch die waren es nicht, wie Fausten feststellen konnte, an der Volksbank hatte es keine Explosion gegeben. Doch der Rentner war nicht der einzige, der am Mittwoch gegen 23.30 Uhr von einem lauten Knall im Zentrum von Dülken um den Schlaf gebracht wurde.