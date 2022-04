„Top Mediziner“ gibt Tipps : Warum ich mit Musik besser laufe — und wieso das nicht für alle gilt

Viersen Musik kann Läufer leistungsfähiger machen, erklärt Sportmediziner Michael Fritz. Gelobt seien die Neurotransmitter! Welche Songs geeignet sind und wem Musik gar nicht hilft.

Es gibt da diese sagenhafte Szene in „Rocky“, in der sich Sylvester Stallone erst ein paar rohe Eier in ein Glas haut, dann den ganzen Glibber in seinen Hals kippt und anschließend zu einem frühmorgendlichen Lauf durch die Ecken Philadelphias aufbricht, die es niemals in eine Tourismusbroschüre der Stadt schaffen werden. Dazu läuft „Gonna fly now“, komponiert von Bill Conti. Erhebende Fanfaren zu Beginn, ein Beat, der anpeitscht. Der Chor singt: „It‘s so hard now“, später „Getting strong now“, noch später „Gonna fly now.“ Mal ehrlich: Ohne die Musik wäre „Rocky“ nur halb so gut.