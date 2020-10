Laubentsorgung in Viersen : Laubcontainer-Projekt auf der Kippe

Falsch: Der Laubcontainer am Süchtelner Friedhof enthält nicht nur Blätter. Foto: Nadine Fischer

Viersen Neben Blättern von Straßenbäumen landen auch Sperrmüll und Kleingeräte in den Behältern. Das gefährdet das Pilotprojekt in Viersen.

Es ist ein Pilotversuch: Insgesamt 25 Laubcontainer stehen seit Mitte September im Viersener Stadtgebiet, „das Angebot wird gut angenommen“, sagt eine Stadtsprecherin. Eine genaue Auswertung liege noch nicht vor, erkennbar sei jedoch bereits jetzt, dass die Nutzung steige. „Die Leerung der Laubcontainer in der 39. Kalenderwoche ergab eine Menge zwischen 1,2 und 1,5 Tonnen. In der 40. Kalenderwoche wog die Menge der abgegebenen Blätter schon zwischen 2,0 und 2,5 Tonnen.“ Das Problem: Nicht nur Laub landet in den Behältern. Damit ist das Pilotprojekt gefährdet.

In allen vier Stadtteilen stehen die Sammelcontainer. Kooperationspartner der Stadt ist das Entsorgungsunternehmen Schönmackers, das die Container bis Anfang Dezember wöchentlich montags leert. Die Idee hinter dem Pilotprojekt: Anwohner bekommen die Möglichkeit, Laub städtischer Bäume, das sich auf Gehwegen sammelt, wohnortnah zu entsorgen. Ausgewählt wurden Standorte, in deren Umgebung viele Straßenbäume stehen, die gut von den Schönmackers-Fahrzeugen anzufahren und den Nutzern zu erreichen sind.

Im Regelfall haben die Behälter ein Füllvolumen von fünf Kubikmetern. Damit das Laub bequem hinein gefüllt werden kann, haben sie keine Deckel. Allerdings füllen die Viersener eben nicht nur Blätter bequem in die Container: „Leider wurden auch Elektro-Kleingeräte und Sperrmüll entsorgt“, sagt die Stadtsprecherin. „In diesem Zusammenhang sei noch einmal darauf hingewiesen, dass die Aufstellung der Laubcontainer ein Pilotprojekt ist. Die Container sind ausschließlich für das Laub städtischer Bäume bestimmt.“ Sollte es zu viele Fehlbefüllungen geben, sei die Aktion leider einmalig: „Im kommenden Jahr könnte dieser zusätzliche Service für die Viersener Bürgerinnen und Bürger dann nicht mehr angeboten werden.“ Um das gesammelte Laub kompostieren zu können, darf sich in den Containern kein anderer Abfall befinden. Deshalb darf Laub auch nur lose und nicht in Plastiksäcken eingefüllt werden. Gartenabfälle oder Blätter aus dem eigenen Garten und aus Kleingartenanlagen gehören nicht hinein.