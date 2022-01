Vorfall in Viersen : Lkw bleibt in einer Senke in der Fußgängerzone stecken

Der Lieferwagen hatte sich am Dienstag in der Senke vor Woolworth festgefahren. Foto: Josef Heinemann

Viersen Pech für den Fahrer eines Lieferwagens am Dienstagmorgen in der Fußgängerzone in Alt-Viersen: Er fuhr mit seinem Transporter in die Senke vor Woolworth – und kam aus eigener Kraft nicht mehr heraus.

Ein Kranwagen half dabei, den Lieferwagen wieder aus seiner misslichen Lage zu befreien.

(mrö)