Brand in Viersen : Alter Lkw brennt auf Parkplatz

Ein Streifenwagen mit eingeschaltetem Blaulicht. (Symbolfoto). Foto: dpa/Carsten Rehder

Viersen Auf einem Parkplatz an der Brüsseler Allee/Eichelnbusch ist am Donnerstag ein Lastwagen in Brand geraten. Um 5.13 Uhr sei die Alarm-Meldung bei der Feuerwehr eingegangen, berichtete ein Sprecher. Bei dem Lkw handele es sich um ein älteres Modell, er sei unbeladen gewesen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Einsatzkräfte der Hauptwache löschten das Feuer im vorderen Teil des Fahrzeugs. Wie eine Sprecherin der Polizei berichtete, ist die Brandursache noch nicht ermittelt.

(naf)