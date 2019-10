Brand in Viersen : Feuerwehr löscht leeren Lastwagen

Viersen Der Einsatz dauerte 40 Minuten, die Ernst-Moritz-Arndt-Straße war zwischenzeitlich gesperrt.

Einsatzkräfte der Viersener Feuerwehr sind in der Nacht zu Donnerstag um 3.33 Uhr zur Ernst-Moritz-Arndt-Straße ausgerückt: Im Motorraum eines unbeladenen Lastwagens brannte es. „Als die Wehrleute eintrafen, stand die Zugmaschine des auf einem Parkstreifen abgestellten Sattelzuges in voller Ausdehnung in Flammen“, berichtete Feuerwehrsprecher Frank Schliffke. Zwei Wehrleute hätten unter Atemschutz das Feuer gelöscht. „Der Einsatz dauerte 40 Minuten. Nach einer weiteren Stunde wurde die Brandstelle kontrolliert.“ Personen seien nicht verletzt worden. Die Viersener Polizei war zwischenzeitlich an dem Einsatz beteiligt und sperrte die Straße. Zur Brandursache erklärte Polizeisprecher Wolfgang Goertz: „Wir gehen von einem technischen Defekt aus.“ naf/Foto: Jungmann