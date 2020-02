Feuer in Viersen : Lange Staus nach Großeinsatz

Als die Feuerwehr gegen 5.30 Uhr in der Kleingartenanlage eintraf, brannte das Vereinsheim bereits komplett. Das Gebäude war nicht zu retten. Foto: Günter Jungmann

Mehr als 40 Feuerwehrleute löschten am Donnerstagmorgen ein Feuer an der Gerberstraße. Ein 2000-Liter-Gastank drohte zu explodieren. Zahlreiche Viersener standen nicht nur wegen dieses Einsatzes lange im Stau.

Ein großer Löscheinsatz an der Gerberstraße hat am Donnerstagmorgen zu Staus im Berufsverkehr geführt. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zusätzlich fiel eine wichtige Ampel an der Freiheitsstraße aus und sorgte für weitere Staus.

Aus bislang noch ungeklärter Ursache war das Vereinsheim der Kleingartenanlage Dorfer Bach am Clörather Weg in Brand geraten – ein 2000-Liter-Gastank in unmittelbarer Nähe zu dem Haus drohte zu explodieren. Mehr als 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort, um das brennende Vereinsheim zu löschen und zu verhindern, dass die Flammen auf den Gastank übergriffen.

Auf der Freiheitsstraße zwischen Willy-Brand-Ring und Süchtelner Straße kam es zu langen Staus – eine Ampel zeigte mehr als 45 Minuten rot. Foto: Marc Schütz

Um kurz nach 5.30 Uhr hatte ein Anrufer die Feuerwehr alarmiert und von einem „Feuer im Außenbereich“ berichtet. Als die Wehrleute der Hauptwache vor Ort eintrafen, befand sich das Gebäude bereits im Vollbrand. Sie alarmierten alle vier Löschzüge nach. Die Einsatzkräfte konzentrierten sich zunächst darauf, den Gastank zu kühlen. Mit dem Gas wurde die Heizung des Vereinsheims betrieben.

Um das Feuer löschen zu können, mussten die Wehrleute Wasserschläuche über die Gerberstraße verlegen. Die Straße war deshalb zwischen Hormesfeld und der Krefelder Straße bis gegen 12.30 Uhr voll gesperrt. Die Polizei Viersen bat auf ihrer Facebook-Seite, den Bereich großräumig zu umfahren.