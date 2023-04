Verkehr im Kreis Viersen Lange Staus an Ostermontag in Richtung Roermond

War es am frühen Morgen auf den Autobahnen noch ruhig, kam es am späten Vormittag kurz hinter der Grenze auf der niederländischen Autobahn N280 zu langen Staus. Auf deutscher Seite staute sich der Verkehr auf der A52 auf einer Länge von zwei Kilometern. In Roermond selbst setzte die Stadt Parkwächter und Verkehrslotsen ein, um dem Besucheransturm aus Deutschland Herr zu werden.