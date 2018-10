"Lange Nacht der Industrie" im Kreis Viersen lockt 180 Teilnehmer

Kreis Viersen Allerdings beteiligten sich mit dem Niersverband und der Lacroix Eletronics nur zwei Unternehmen aus dem Kreis Viersen

Die „8. Lange Nacht der Industrie“ war aus Sicht der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein ein voller Erfolg: Im Kreis Viersen besuchten 180 Interessierte zwei Unternehmen. Die jungen und älteren Menschen knüpften Kontakte zu den Firmen in ihrer Umgebung und erfuhren Wissenswertes über Arbeitsprozesse und Produkte. Mit insgesamt rund 4000 Besuchern an Rhein und Ruhr, davon rund 1500 am Mittleren Niederrhein, habe die Veranstaltung die Erwartungen der Organisatoren übertroffen. Sämtliche angebotenen Bustouren in Krefeld, im Kreis Viersen, in Mönchengladbach und im Rhein-Kreis Neuss waren gut gebucht.