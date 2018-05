Niederkrüchten: Lange Märsche für Overhetfelds Schützen

Niederkrüchten Das Regiment musste diesmal einige Kilometer mehr als sonst zurücklegen. Die Stimmung trübte das aber nicht

Im Kirmesfieber befand sich das Dorf zum Schützenfest der St.-Maria-Schützebruderschaft Overhetfeld bei tollstem Marschierwetter. Die Bruderschaftler mussten weit gehen - bis zum Festzelt in der Nähe der Elmpter Kapelle, denn König Detlef Gorné wohnt oben in Overhetfeld. Über zwei Kilometer legten die Schützenbrüder für eine Wegstrecke zurück. "Dreimal treten wir dieses Jahr hier an", sagte Marco Goertz seufzend, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit bei der Bruderschaft.

Zum ersten Mal war Martin Fackler, Vorsitzender der Schwalmtal-Musikanten, auf Wunsch des Königs der Königadjutant. "Den zackigen Schritt musste ich nicht besonders üben. Ich ziehe ja immer mit meinen Musikern hier mit." Er spielt da sonst die Trompete: "Meine Jungs fangen meinen Part da schon auf." Ein neuer Damenzug bildete sich aus zehn Frauen zwischen 21 und 39 Jahren, in schwarzen Hosen und im apfelgrünen Outfit. Sie nahmen als Namen die niederländische Bezeichnung "Vrouwkes" für das deutsche Wort Frauen. "Die Idee entstand letztes Jahr bei der Hochzeit einer unserer Mitstreiterinnen, bei der wir als Brautjungfern in grünen Kleidern dabei waren", sagte die 29-jährige Christina Kuschel, Hauptfrau dieser Truppe.

Stolz erzählte Brudermeister Jörg Wolters: "Wir brauchen uns um den Nachwuchs keine Sorgen zu machen. Zwei Kinderzüge mit Jungs ziehen mit, weil das so viele geworden sind." Und zum ersten Mal führte Wiebke Merzbach den Majorettenzug der Frauen als Hauptfrau an. Wegen Königin Heike Gorné kam das Borussen-Maskottchen "Jünter" zum Klompenball: Sie ist als Verkaufsleiterin im Fanshop von Borussia Mönchengladbach tätig. Zu Ehren des Königspaares tanzte beim Königs-Gala-Ball die Brüggener Burggarde, weil die 17-jährige Königstochter Celine dort aktiv ist. Blau-Weiß strahlte mit Ankern für die Marine der Königsbogen mit einer metallenen Krone und Leihgabe vom Königsbruder Jörg, der vor zehn Jahren König war.

Die meisten der Schützen trugen ein blaues Fähnchen am Revers, weil sie am Sonntag beim König angetreten waren. Die "Königsrede" hielt Wolters. Er lobte den Marinezug, aus dem König Detlef (mit Heike) seine Minister Peter Peuker (mit Monika) sowie Martin Eberz (mit Petra) kamen, und der in 33 Jahren sechs Könige und 18 Minister stellte. Er dankte außerdem den Helfern, die für die Kirmes so schön mit 3500 Röschen geschmückt hatten.