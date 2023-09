Prozess um Menschenraub in Viersen Haft und Bewährung für Angeklagte — „unfassbare Brutalität“

Was geschehen war: Der Geschädigte habe die Kosten für einen Mietwagen übernehmen sollen und war von Düsseldorf nach Viersen verschleppt worden. Dort wurde er in dem Keller des zweiten Angeklagten festgehalten und schwer misshandelt, unter anderem mit einem Teleskopstab gefoltert, auch Zigaretten seien auf seinem Körper ausgedrückt worden, hatte das Opfer ausgesagt. Noch heute leide es an den Folgen der Misshandlungen, sowohl physisch, als auch psychisch. Der junge Mann aus Düsseldorf nahm gestern an dem Prozess teil, seine Mutter begleitete ihn.