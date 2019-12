Landwirtschaft : „Verbraucher auch verantwortlich“

Die Landwirte als Prügelknabe für die hohe Nitratbelastung im Boden und damit auch im ersten Stock des Grundwassers: So wollten das die örtlichen Landwirte bei der Gesprächsrunde im Brüggener Rathaus nicht auf sich sitzen lassen.

Heinz-Willi Lankes verwies etwa auf die genau abgestimmte Dünger-Gabe und die engmaschigen Kontrollen, die damit verbunden seien. Außerdem spielten neben der Düngung noch andere Faktoren eine Rolle. Als Beispiel nannte er die hohe Trockenheit in der vergangenen zwei Jahren. „Das Wetter haben wir nicht im Giuff“, sagte Lankes. Gutachter Frank Müller bestätigte zum einen, dass die Nitrabelastung am gesamten Niederrhein ein Problem sei, und deshalb zum anderen auch in der Gemeinde Brüggen. 52 Prozent der Flächen im Kreis Viersen seien landwirtschaftlich genutzt. Die Landwirtschaft trage deshalb auch zu den hohen Nitratwerten im Grundwasser bei.