Landwirte in Viersen Lichterfahrt zum Kinderhaus

Weiteren Lichterglanz bringen die Landwirte mit ihren großen Abordnungen von 30 Traktoren und mehr am Freitag, 9. Dezember, nach Süchteln und Dornbusch. Los geht es um 17 Uhr an der Dorfstraße. Gestoppt wird am Altenzentrum im Johannistal, dem Altenheim Irmgardisstift und dem Hephata-Wohnhaus. Der 11. Dezember steht in Viersen ganz im Zeichen der Lichterfahrt. Die Aufstellung erfolgt um 17 Uhr an der Hardterstraße. Der 16. Dezember gehört ab 17 Uhr in Dülken der Lichterfahrt. Die Traktoren stellen sich am Technologiering auf. Am 17. Dezember läuft die Lichterfahrt in Niederkrüchten, Brüggen und Schwalmtal. Los geht es um 17 Uhr. Bei all diesen Lichterfahrten sollen den Menschen nicht nur Freude und ein Funken Hoffnung gebracht werden. Die Landwirte möchten auch zeitgleich auf die Lage der Landwirtschaft aufmerksam machen. Der Zusatz lautet „Ohne Bauern geht es nicht“. Denn ohne die Landwirte könne keine heimische Lebensmittelversorgung gewährleistet werden. Die Landwirte stehen für die Ernährung im Land, für die Selbstversorgung.