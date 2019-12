Kreis Viersen : Ärger um neue Schweine im Wildgehege

Kurz nach dem Einzug haben die jungen Wildschweine erst mal ihr neues Zuhause erkundet. Ein dreilagiger Elektrozaun soll dafür sorgen, dass sie sich vom großen Zaun fernhalten. Foto: Nadine Fischer

Viersens Landwirte sehen in den Wildschweinen, die jetzt ins Wildgehege in Süchteln gezogen sind, ein Risiko. Ihre Sorge: Die Tiere könnten sich mit der afrikanischen Schweinepest infizieren. Die Stadt erkennt keine besondere Gefahr.

Landwirt Thomas Gartz hat es aus der Zeitung erfahren: Ab sofort leben wieder Wildschweine im Wildgehege auf den Süchtelner Höhen. „Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht: ,Das darf doch nicht wahr sein.’ Für mich stand eine Stunde lang die Welt still“, sagt der 34-Jährige. Gartz züchtet in Viersen-Dülken Schweine, er hat 200 Sauen, rund 2000 Masttiere. Was einige seiner Kollegen und er nicht nachvollziehen können: „Muss das sein, dass die Stadt wieder Wildschweine auf die Süchtelner Höhen bringt – gerade jetzt, wo die afrikanische Schweinepest einen großen Sprung Richtung Deutschland gemacht hat?“ Für Gartz sind die fünf neuen Tiere in Süchteln „ein unnötiges zusätzliches Risiko“. Denn Besucher könnten sie mit Wurst füttern, die von dem Virus befallen ist. Die Folge: Die Wildschweine sind infiziert, sie sterben – und Gartz und seine Kollegen in einem Umkreis von 30 Kilometer müssten um ihre berufliche Existenz bangen.

In Polen nahe der Grenze zu Deutschland, auch im benachbarten Belgien war die Tierseuche zuletzt nachgewiesen geworden. Sollte sie in Deutschland bei einem Wild- oder Hausschwein nachgewiesen werden, dürften auch Viersens Landwirte kein Fleisch mehr exportieren. „Und jeden Tag haben wir weiteren Preisverfall“, sagt der Viersener. Sollte die Tierseuche im Kreis Viersen nachgewiesen werden, „wäre das so, als würde über uns eine Käseglocke gestülpt und wir würden isoliert“, sagt Gartz.

Info Wiederaufbau nach Sturmschäden Ausgebüxt Sturm „Friederike“ sorgte im Januar 2018 dafür, dass Bäume auf den Zaun des Wildgeheges fielen und die Wildschweine wegliefen. Geschenkt Der Verschönerungsverein Viersen hatte der Stadt jetzt fünf Wildschweine für den Neuanfang geschenkt.

Wie sind die Sicherungsvorkehrungen auf den Süchtelner Höhen? Ist der Zaun gut gesichert, damit die Tiere nicht entlaufen können? Das sind Fragen, die Viersens Landwirte beschäftigen. Kreislandwirt Paul-Christian Küskens kann den Unmut der Kollegen über die Wildschwein-Aktion der Stadt nachvollziehen. „Es wäre vielleicht nicht verkehrt gewesen, vorher offen damit umzugehen“, sagt er. So sei etwa die Kreisbauernschaft über das Vorhaben nicht informiert worden. Stefan Seidel, Fraktionsvorsitzender der Viersener CDU, pflichtet ihm bei: Er habe mehrere Anrufe von Landwirten – darunter Gartz – erhalten, die sich beschwerten, weil die Stadtverwaltung weder zu ihnen noch der Jagdgenossenschaft oder dem Kreis-Veterinäramt Kontakt aufgenommen haben soll, erzählt er. Offensichtlich unterscheide sich die Risokobewertung der Stadt von jener der anderen Akteure.

Viersens Stadtsprecher Frank Schliffke sagt dazu: „Die Absicherung des Bereiches der Wildschweine im Wildgehege ist in enger Abstimmung mit dem Kreis Viersen erfolgt. Unter anderem sind hier doppelte Zäune aufgebaut.“ Wenn Mitarbeiter der Stadt das rund 6000 Quadratmeter große Gelände betreten, „tragen sie ausschließlich für diesen Zweck beschaffte Gummistiefel“. Die Mitarbeiter müssten die getragenen Stiefel ebenso wie benutzte Geräte in Desinfektionswannen reinigen.