Kreis Viersen : Schlechte Zeiten für Mais und Gras

Kreis Viersen Hitze, Trockenheit und örtlich begrenzte Schauer sorgen für Gewinner und Verlierer bei den Landwirten. Die Gerstenernte ist bereits eingefahren. Doch dem Mais- und Grasanbau fehlt der Regen.

Von wegen „Der April macht, was er will“. Auf den Sommer ist auch kein Verlass. 2017 verregnete die Ernte, 2018 kam die Hitzewelle. In diesem Jahr ist das Wetter selbst innerhalb des Kreisgebietes so unterschiedlich, dass Kreislandwirt Paul-Christian Küskens keine pauschale Bilanz ziehen kann. „Es regnet auf einem Streifen von 500 bis 1000 Meter. Dort kommt Starkregen herunter, und einige Meter weiter bleibt es trocken. So extrem punktuell habe ich das Wetter noch nicht erlebt“, sagt Küskens.