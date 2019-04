Brüggen: Paten für Aktion „Bee together“ gesucht

Brüggen Landwirt Willi Steffens will auf vier Äckern Bienen-Wiesen anlegen. Mit Spenden von fünf Euro kann man sich beteiligen.

Der Landwirt will für die Wiesen nur eine hochwertige Samenmischung verwenden, die speziell für Bienen zusammengestellt wurde. Die Bienen-Weiden sollen direkt am Pötterhof in Bracht, am Friedhof an der oberen Stiegstraße, am Brachter Sportplatz und zusätzlich am privaten Gelände der Imkerei Weber angelegt werden. Weber und der Brachter Imker Udo Trienes werden ihre Bienenkästen auf den Wiesen aufstellen.