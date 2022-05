Landtagswahl NRW 2022 : Das sind die Direktkandidaten bei der Landtagswahl in Viersen

Das sind die Direktkandidaten bei der Landtagswahl in Viersen

Kreis Viersen Mehr als 200.000 Wahlberechtigte im Kreis Viersen können am Sonntag, 15. Mai, über die neue Zusammensetzung des Landtags mitentscheiden.

Insgesamt wählen die Einwohner im Kreis Viersen in drei verschiedenen Wahlkreisen: Zum Wahlkreis Viersen I zählen die Stadt Viersen, Schwalmtal und Willich. Der Wahlkreis Viersen II umfasst die Städte Nettetal und Kempen sowie Brüggen, Niederkrüchten und Grefrath. Tönisvorst gehört zum Wahlkreis Krefeld I – Viersen III. Jeder Wähler hat zwei Stimmen. Mit der Erststimme wird der Direktkandidat gewählt. Wer im Wahlkreis die meisten Stimmen erhält, zieht in den Landtag ein. Mit der Zweitstimme wird die Partei gewählt. Sie entscheidet über die Zusammensetzung des Landtags. Diese Direktkandidaten treten zur Wahl an: