Landtagswahl im Kreis Viersen : Wahllokale sind geschlossen – erste Ergebnisse gegen 18.30 Uhr

Stefan Berger (CDU), bei der Wahl 2017 im Wahlkreis Viersen I direkt in den Landrat gewählt, mittlerweile Abgeordneter des Europaparlaments, freut sich. “Der Regierungsauftrag liegt bei der CDU.” Macht er sich Sorgen um den Koalitionspartner FDP? “Ich bin zuversichtlich, dass die FDP wieder in den Landtag einzieht.” Ansonsten sei auch schwarz-grün eine Option, so Berger.