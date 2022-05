Paul Muschiol (Grüne) wurde 1970 in Maastricht geboren und besitzt sowohl die deutsche als auch die niederländische Staatsangehörigkeit. Seit vielen Jahren lebt er mit seiner Frau und seiner Tochter in Willich. Dort ist er als Mitglied des Stadtrates und stellvertretender Fraktionsvorsitzender für die Grünen aktiv. Früher hat er viele Jahre in der Bundesliga Hockey gespielt. Der gelernte Bankkaufmann arbeitet bei einer Bank in Düsseldorf.