Kreis Viersen/Münster Das Oberverwaltungsgericht Münster wird erst im Jahr 2023 über die Gültigkeit der Wiederwahl von Andreas Coenen (CDU) zum Landrat des Kreises Viersen entscheiden. Das teilte eine Gerichtssprecherin auf Anfrage unserer Redaktion mit.

„In dem Verfahren 15 A 976/22 wird es in diesem Jahr keine Entscheidung mehr geben“, sagte Gudrun Dahme, Vorsitzende Richterin am Oberverwaltungsgericht. „Der Senat beabsichtigt, Anfang des nächsten Jahres eine mündliche Verhandlung durchzuführen.“ Ein Termin stehe aber noch nicht fest, so Dahme.

Das Verwaltungsgericht Düsseldorf hatte im März die Wahl Coenens zum Landrat für ungültig erklärt und den Kreis aufgefordert, die Wahl zu wiederholen. Das Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig, weil sowohl der Landrat als auch der Kreistag gegen die Entscheidung Rechtsmittel einlegten. Für Aufsehen sorgte dabei die Ankündigung Coenens in einer E-Mail an die Mitglieder der grünen Kreistagsfraktion, die Hälfte der Verfahrenskosten aus eigener Tasche zahlen zu wollen, wenn die Mehrheit im Kreistag für die Einleitung eines Berufungsverfahrens stimmt. Mit den Stimmen der schwarz-grünen Mehrheit stimmte der Kreistag fürs Berufungsverfahren.

Die Partei Die Linke hatte die Landratswahl angefochten. Sie sah in der Veröffentlichung einer vierseitigen Anzeige der Kreisverwaltung in einem Anzeigenblatt eine Woche vor dem Wahltermin, in der der Landrat 17 Mal zitiert wurde, einen schweren Wahlfehler. Das Verwaltungsgericht teilte diese Einschätzung und ordnete eine Wiederholung der Wahl an. Das Bundesverfassungsgericht fordert in Wahlkampfnähe „äußerste Zurückhaltung“ bei Öffentlichkeitsarbeit, die aus Haushaltsmitteln finanziert ist.