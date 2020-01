Kostenpflichtiger Inhalt: Landratswahl im Kreis Viersen : SPD nominiert Annalena Rönsberg

Will da rein: Annalena Rönsberg möchte bei der Landratswahl für die SPD antreten. Vor fünf Jahren hatten die Sozialdemokraten auf einen eigenen Kandidaten verzichtet. Foto: Martin Röse

Kreis Viersen Geht es nach der SPD, bekommt der Kreis Viersen erstmals in seiner Geschichte eine Landrätin. Die 33-jährige Viersener Ratsfrau Annalena Rönsberg will am 13. September gegen Amtsinhaber Andreas Coenen (CDU) antreten.