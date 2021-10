Corona im Kreis Viersen : Landrat will Maskenpflicht in Schulen beibehalten

Landrat will Maskenpflicht in Schulen beibehalten

An diesem Donnerstag will das Schulministerium die Schulen informieren, wie es mit der Maskenpflicht weitergeht. Foto: dpa/Matthias Balk

Kreis Viersen An diesem Donnerstag wird das Ministerium die Schulen infomieren, wie es mit der Maskenpflicht im Unterricht weitergeht. Viersens Landrat richtet einen Appell an die Schulministerin.

Landrat Andreas Coenen (CDU) warnt davor, die Maskenpflicht in den Schulen aufzuheben. Zu entsprechenden Überlegungen des Landes NRW erklärte er am Mittwoch: „Natürlich wäre es schön, die Pandemie wäre zu Ende und wir bräuchten keine Masken mehr. Wir müssen uns aber der Wirklichkeit stellen.“ Die vierte Welle der Pandemie sei bereits in vollem Gange, so der Landrat. „Wir müssen unbedingt verhindern, dass Schüler und Eltern wieder unter Distanzunterricht und Schulschließungen zu leiden haben. Die Schülerinnen und Schüler, die noch nicht zwölf Jahre alt sind, konnten altersbedingt nicht geimpft werden, und auch bei den älteren gibt es noch viele Ungeimpfte.“ Längst nicht alle Schülerinnen und Schüler seien geimpft, und es würden auch längst nicht alle geimpft werden, betonte Coenen. „Das Tragen von Masken bleibt darum nötig, um den Präsenzunterricht dauerhaft aufrecht zu erhalten. Das wissen auch die meisten Schüler und gehen damit gut um.“