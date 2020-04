Kreis Viersen : Corona-Krisenstab-Chefin abberufen

Kreis Viersen Mit sofortiger Wirkung stellte Landrat Andreas Coenen am Mittwoch die Dezernentin für Soziales, Gesundheit und Arbeit von allen Aufgaben frei.

Landrat Andreas Coenen (CDU) hat die Leiterin des Corona-Krisenstabs von allen Aufgaben entbunden. Katarina Esser sei „mit sofortiger Wirkung von allen Aufgaben freigestellt“, teilte der Kreis am Mittwochnachmittag in einer Pressemitteilung mit – auch von ihren Aufgaben als Dezernentin für Soziales, Gesundheit und Arbeit des Kreises Viersen. Eine Begründung gab der Kreis auch auf Nachfrage nicht an.

Damit wechselt der Landrat die Leiterin des Krisenstabs in einer Phase aus, in der die Corona-Krise im Kreis Viersen stark an Dynamik gewinnt: Am Mittwoch war der fünfte Corona-Todesfall zu beklagen. Eine 87-Jährige Covid-19-Patientin aus Schwalmtal starb bei ihrem Aufenthalt in einer neurologischen Rehaklinik. Und: Mittlerweile grassiert das neuartige Coronavirus in vier Seniorenheimen im Kreis Viersen. In den hoch sensiblen Einrichtungen infizierten sich bereits 56 Bewohner und ein Dutzend Mitarbeiter.