Corona im Kreis Viersen : Landrat fürchtet Wettbewerb um frühe Impftermine

Kreis Viersen Mehr als 20.000 impfberechtigte Über-80-Jährige leben im Kreis Viersen. Doch zunächst werden wöchentlich gerade einmal 1550 Impfdosen ins Impfzentrum geliefert – und nicht alle sind für die Senioren.

Landrat Andreas Coenen (CDU) fürchtet einen Wettbewerb der mehr als 20.000 impfberechtigten Über-80-Jährigen um die ersten Impftermine. Hintergrund: Gerade zum Start des Impfzentrums am 1. Februar wird vergleichsweise wenig Impfstoff zur Verfügung stehen. Das Land Nordrhein-Westfalen teilte mit, dass es in den Kreis Viersen bis Ende März pro Woche rund 1550 Impfdosen liefern wird.

„Die in Aussicht gestellte Menge des Impfstoffes ist am Anfang leider nicht so groß wie der Bedarf“, bedauerte Coenen. „Wir befürchten ein Wettrennen der Impfberechtigten um die ersten Termine und Impfdosen.“ Das Land NRW und der Kreis Viersen schreiben bis Samstag, 23. Januar, die mehr als 20.000 Über-80-Jährigen im Kreis an, um auf die Impfungen im früheren St.-Cornelius-Krankenhaus in Viersen-Dülken hinzuweisen. Ab Montag, 25. Januar, sind die Homepage www.116117.de sowie die Rufnummer 0800 11611701 für Terminbuchungen freigeschaltet. Das Land bittet darum, Termine vor allem online zu vereinbaren.