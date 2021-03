Corona im Kreis Viersen : Landrat erhält Rückenwind für Plan, Kreis zur Corona-Modellregion zu machen

Kreis Viersen Die Christdemokraten im Kreistag unterstützen eine entsprechende Bewerbung beim Land NRW. Auch aus einzelnen kreisangehörigen Städten kommt Unterstützung.

Landrat Andreas Coenen (CDU) erhält von seiner eigenen Partei Rückenwind für seinen Kostenpflichtiger Inhalt Plan, den Kreis Viersen zur Modellregion für Öffnungs-Strategien in der Corona-Pandemie zu machen. Die Landesregierung hatte angekündigt, rund ein Dutzend Kreise und kreisfreie Städte in NRW zu Modellregionen nach Tübinger Vorbild einzurichten. In der baden-württembergischen 90.000-Einwohner-Stadt werden an negativ Getestete „Tagespässe“ ausgegeben, mit denen sie Einzelhandel, Gastronomie und Kulturveranstaltungen ohne Einschränkungen nutzen können.