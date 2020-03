Kreis Viersen : Landrat appelliert wegen Corona-Strategie an Bundeskanzlerin

„Gerade im Grenzgebiet zu den Niederlanden nehmen wir mit großer Sorge wahr, dass in unserem Nachbarland die Einkaufsmöglichkeiten im Einzelhandel, zum Teil auch am Sonntag, nach wie vor gegeben sind“, kritisiert Landrat Andreas Coenen (CDU). Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Kreis Viersen Andreas Coenen (CDU) bereitet Sorge, dass in den Niederlanden Einkaufszentren weiter geöffnet haben und so die Strategie der Kontaktunterbindung unterlaufen werden könnte.

In einem gemeinsamen Appell mit den Landräten der Region und dem Oberbürgermeister der Stadt Münster an Bundeskanzlerin Angela Merkel fordert Landrat Andreas Coenen (CDU), dass sich Deutschland und die Niederlande auf eine einheitliche Strategie zur Bekämpfung des Corona-Virus verständigen. Damit reagieren die Landräte und die Stadt Münster auf die rasche Ausbreitung des Virus in den Niederlanden in Richtung auf die deutsche Grenze.

Das Problem, das Coenen sieht: „Wir müssen feststellen, dass die Strategie, soziale Kontakte zu unterbinden, nicht überall gleich verfolgt wird“, erklärt der Landrat. „Gerade im Grenzgebiet zu den Niederlanden nehmen wir mit großer Sorge wahr, dass in unserem Nachbarland die Einkaufsmöglichkeiten im Einzelhandel, zum Teil auch am Sonntag, nach wie vor gegeben sind.“ Deutsche führen zum Einkaufen dorthin, Niederländer kämen weiter in den Kreis Viersen. Coenen: „Die Niederlande verfolgen bei der Bekämpfung des Corona-Virus offenbar die Strategie der ,Gruppen- bzw. Herdenimmunität‘.“ Deutschland orientiere sich hingegen, wie viele andere EU-Staaten, an der vom Robert-Koch-Institut empfohlene Strategie der Kontaktunterbindung. „Beide Länder müssen sich auf die gleiche Strategie einigen, sonst können die drastischen Einschränkungen des öffentlichen Lebens in Deutschland nicht wirken“, so Coenen.