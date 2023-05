Video aus Schwalmtal Landesamt bestätigt: Tier in Schwalmtal war ein Wolf

Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv) bestätigte am Freitag Wolfsnachweise – in der Gemeinde Schwalmtal und in der Stadt Mönchengladbach. Das Lanuv meldet, dass es sich bei dem in Schwalmtal gesehenen Wolf „mit hoher Wahrscheinlichkeit um dasselbe Individuum handelte“ wie das, was in Mönchengladbach gesichtet wurde.