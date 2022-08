Brüggener Zentrum soll attraktiver werden : Land fördert neuen Kreuzherrenplatz

Das Land NRW hat Brüggen Fördermittel gewährt. Diese könnten in die Umgestaltung des Kreuzherrenplatzes fließen. Dann würde auch der Silberahorn vor St. Nikolaus gefällt werden. Foto: Daniela Buschkamp

Brüggen Die Gemeinde erhält für unterschiedliche Zentren-Projekte 860.000 Euro. Was der Rat jetzt tun muss, damit am Kreuzherrenplatz etwas passiert.

Laut Optendrenk könnte das Geld genutzt werden, um den Kreuzherrenplatz im Brüggener Zentrum aufzuwerten, außerdem für ein Zentrenmanagement, für einen Gestaltungsleitfaden für die Fußgängerzone und für ein Beleuchtungskonzept. „Darüber hinaus soll mit dem Geld auch ein Verfügungsfonds für Bewohner-getragene Projekte entstehen“, so Optendrenk. Private Baumaßnahmen zur Verbesserung des Stadtbildes könnten ebenfalls unterstützt werden. Eine endgültige Entscheidung über die Verwendung des Geldes aus Düsseldorf ist das allerdings noch nicht. Was genau damit geschehen wird, ist laut Bürgermeister Gellen abhängig von der Entscheidung des Gemeinderates.

Wün sche In der Bürgerbeteiligung 2021 wurde etwa mehr Grün für Fußgängerzone, Kreuzherren- und Nikolausplatz genannt, Spiel- und Sitzangebote.

Diskussion um Hallenbad-Pläne in Brüggen und Niederkrüchten

Diskussion um Hallenbad-Pläne in Brüggen und Niederkrüchten : Hoffen auf Geld für interkommunales Bad

Laut Frank Gellen könnte sich der Gemeinderat bereits in seiner nächsten Sitzung am 6. September mit der Frage beschäftigen, wie er die Finanzspritze aus der Landeshauptstadt verwenden will – eben etwa für den Kreuzherrenplatz.