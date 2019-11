Kostenpflichtiger Inhalt: Lärmschutz in Viersen : Ab 2020:Fördergelder für Bahn-Anwohner

Im Vordergrund ist der Wasserturm zu sehen. Unsere Satellitenansicht von Dülken ist nicht nach Norden, sondern nach Westen in Richtung Boisheim ausgerichtet. Foto: Google Maps/Google Maps/Röse

Dülken/Boisheim Neben Lärmschutzwänden an Bahnstrecken will die Deutsche Bahn auch in anliegenden Häusern den Lärmschutz verbessern. Dafür stellt der Bund Fördergelder bereit. Wie kommen die Anwohner ans Geld?