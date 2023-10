E-Mobilität in Viersen Darum sind die Ladesäulen vor dem Kreishaus fast nutzlos

Viersen · Zwei Ladesäulen auf dem Parkplatz vor dem Kreishaus in Viersen sind anders als die übrigen, die die NEW in der Stadt Viersen betreibt. Sie sind nicht von jedem zu nutzen. Das steckt dahinter.

09.10.2023, 17:30 Uhr

Seit Jahresanfang sind die beiden Ladesäulen vor dem Kreishaus in Viersen beinahe nutzlos. Foto: Martin Röse

Auf dem Parkplatz des Kreishauses Viersen stehen zwei Ladesäulen. Doch nutzen kann sie fast niemand. Was steckt dahinter?