Kriminalität in Viersen : Ladendiebe entkommen mit fünf Smartphones

Viersen Bei einem Ladendiebstahl in der Rathausmarktgalerie in der Viersener Innenstadt sind die drei Täter mit insgesamt fünf Smartphones entkommen.

Zu dem Diebstahl kam es am Dienstag gegen 14.25 Uhr, berichtete die Polizei am Mittwoch. „Nachdem der Alarm ausgelöst wurde, sah ein Mitarbeiter, wie zwei Tatverdächtigte zu Fuß in Richtung Goetersstraße flüchteten“, berichtete eine Polizeisprecherin. „Nach erster Sichtung des vorhandenen Videomaterials ergab sich ein dritter Tatverdächtiger, der ebenfalls mit dem Diebstahl in Verbindung steht.“