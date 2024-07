Lachyoga in Viersen Probleme einfach mal weglachen

Regeln gibt es wenige: „Man sollte möglichst keine Nebengespräche führen und man sollte sich je nach Übung auf jeden Fall in die Augen schauen“, sagt Müllender. „Dann wirken die Spiegelneurone.“ Außerdem sei es ihr wichtig, dass sich jeder in der Gruppe wohlfühlt. „Gewöhnlich sage ich den Teilnehmenden vorher auch, dass sie sich nicht vergleichen sollen. Nicht der, der am lautesten lacht, ist automatisch der oder die Beste.“