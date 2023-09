An der L371 Drei Menschen bei Verkehrsunfall in Schwalmtal verletzt

Schwalmtal · Die Straße an der Unfallstelle in Schwalmtal-Waldniel war am Mittwochmorgen für rund zwei Stunden gesperrt. Ein 20-Jähriger erlitt schwere Verletzungen.

06.09.2023, 18:36 Uhr

Zwei Autos stießen an der Einmündung der L475 zur L371 frontal zusammen. Foto: Polizei Viersen

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch gegen 8.20 Uhr auf der L371, an der Einmündung zur L475: Nach Polizeiangaben stießen zwei Autos frontal zusammen, ein 20-jähriger Schwalmtaler wurde dabei schwer verletzt, eine 41-jährige Viersenerin und ihr ein Jahr altes Kind verletzten sich leicht. Wie die Polizei berichtet, kam der 20-Jährige aus Richtung der Total-Tankstelle und bog von der L371 nach links auf die L475 in Richtung Gladbacher Straße ab. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines entgegenkommenden Autos. Dessen Fahrerin war die 41-jährige Viersenerin, mit im Wagen saß ihr einjähriges Kind. Alle wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Der Löschzug Waldniel sowie der Leitungsdienst der Feuerwehr Schwalmtal waren ebenfalls am Unfallort: Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab und stellte den Brandschutz sicher. Parallel wurden die Fahrzeugbatterie abgeklemmt, ausgelaufene Betriebsmittel abgestreut und aufgenommen. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Unfallstelle etwa zwei Stunden lang gesperrt.

(naf)