KV Maak Möt Neues Prinzenpaar für Niederkrüchten

Der 58 Jahre alte zukünftige Prinz arbeitet, so heißt es in der Mitteilung weiter, als Finanzberater. Die 63 Jahre alte zukünftige Prinzessin genieße ihren Ruhestand. Beide seien seit der Session 2003/2004 Mitglied des KV Maak Möt „und leben den Karneval mit ganzem Herzen“. So sei der designierte Prinz Standartenträger gewesen, die designierte Prinzessin 2009/2010 Adjutantin von Prinzessin Renate I. (Bolder). Zudem seien beide Adjutanten des Prinzenpaares 2016/2017 Stephan I. (Hell) und Heike I. (Hell-Neumann) gewesen.