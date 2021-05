Reiserückkehrer im Kreis Viersen : Vor allem kleiner Grenzverkehr am Pfingstwochenende

Die Bundespolizei kontrolliert an den Grenzen. Foto: dpa/Vincent Jannink

Kreis Viersen Bei Kontrollen der Bundespolizei fielen kaum Reiserückkehrer auf. Das Kreis-Gesundheitsamt verzeichnet eine etwas erhöhte Anzahl an Einreisemeldungen.

Auch, wenn sich der Verkehr an den großen Grenzübergängen an Pfingsten zeitweise staute: Vor allem Tagestouristen haben nach ersten Einschätzungen am Wochenende vom Kreis Viersen aus einen kurzen Ausflug in die benachbarten Niederlande unternommen. „Das Gesundheitsamt hat nach dem langen Wochenende schon eine etwas höhere Anzahl an Einreisemeldungen als gewöhnlich erhalten, jedoch halten sich die Meldungen trotzdem in Grenzen“, berichtete Anja Kühne, Sprecherin des Kreises Viersen, am Dienstagmittag. „Die Meldungen der Reiserückkehrer, die Montagabend beziehungsweise am Dienstag erst zurückreisen, stehen allerdings noch aus.“

Damit deutsche Touristen nicht allzu leichtsinnig agieren, hat das Bundesgesundheitsministerium die Coronavirus-Einreiseverordnung geändert und Quarantäne-Regeln für Reiserückkehrer unter anderem aus den Niederlanden erlassen. Wer länger als 24 Stunden im Nachbarland war, muss sich vor der Rückreise im Einreiseportal der Bundesrepublik auf www.einreiseanmeldung.de registrieren und das an der Grenze nachweisen können. In Deutschland müssen sich die Rückkehrer für bis zu zehn Tage in Quarantäne begeben.

Ob sich Reiserückkehrer aus dem Kreis Viersen an die Regeln halten, kontrollieren das Gesundheitsamt und die Ordnungsämter der Kommunen. „Die vorliegenden Meldungen werden heute im Laufe des Tages abgearbeitet, sodass die Reiserückkehrer über die entsprechenden Quarantänezeiten und Testoptionen informiert werden“, sagte Kühne.