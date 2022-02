Mitmachaktion in Niederkrüchten : Kuriose Fundstücke bei Müllsammelaktion gesucht

Niederkrüchten Zur 18. Müllsammelaktion in Niederkrüchten laden Gemeinde und Treff 13 für Samstag, 19. März ein. Das Besondere: Eine Jury kürt die drei kuriosesten Fundstücke. Die Gewinner erhalten einen Einkaufsgutschein.

(hb) Wer kennt es nicht? Achtlos weggeworfene Burgerschalen, Getränkedosen oder ganze Reifenstapel und Sperrmüll, der mitten in der Natur oder am Straßenrand entsorgt wurde. Der Ärger über diese oft als „littering“ bezeichnete Rücksichtslosigkeit eint viele Menschen auch in Niederkrüchten. Daher laden der Treff13 und die Gemeinde Niederkrüchten am 19. März unter dem Motto „Niederkrüchten – natürlich sauber mit Perspektive“ zur mittlerweile 18. Müllsammelaktion ein. Familien, Vereine und alle anderen sind eingeladen, sich mit Handschuhen und Säcken auf den Weg zu machen und die eigene Nachbarschaft vom Wildmüll zu befreien. Bis zum 5. März sind Anmeldungen telefonisch unter 02163 – 980170 bzw. -984587 oder per Mail an veranstaltungen@niederkruechten.de möglich.