Einbrüche am Wochenende Kupferdiebe in Schwalmtal

Die Polizei sucht Zeugen von zwei Einbrüchen in Waldniel und Willich-Schiefbahn. Zwischen Freitag, 2. August, 13 Uhr, und Montag, 5. August, 8.45 Uhr, wurde an der Straße Stöckener Weg in Waldniel in eine Lagerhalle eingebrochen. Mindestens eine Person schlug ein Plastikfenster eines Rolltors ein und gelangte so ins Innere der Lagerhalle. Dort wurden Kupferleitungen, -rohre und -kabel entwendet.