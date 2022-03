Kultur in Schwalmtal : Kunsthandwerk im Mühlenturm

Kultur in Schwalmtal

Schwalmtal Zum ersten Mal findet eine Veranstaltung der „Europäischen Tage des Kunsthandwerks“ auch in Schwalmtal statt. Was die Besucher erwartet.

Bürgermeister Andreas Gisbertz (CDU) wird die Schau am Samstag, 2. April, um 11 Uhr eröffnen. Besucher sind willkommen am Samstag bis 18 Uhr und am Sonntag, 3. April, von 11 bis 17 Uhr. Geplant ist ein Kunstverkauf für die Ukraine. busch-/foto: busch-