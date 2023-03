Kunstautomat in Viersen Kunst aus dem Automaten ziehen

Ein ausgedienter Zigarettenautomat, der am Hermann-Hülser-Platz/Ecke Heimbachstraße steht, enthält ab sofort kleine Kunstwerke zum Mitnehmen. Kunden werfen vier Euro ein und können dafür ein Kunstoriginal im Miniaturformat ziehen. Die Arbeiten – etwa Objekte, Zeichnungen, kleine Gemälde – sind meist in kleine Schachteln verpackt, auch ein Beipackzettel mit Hinweisen zum Künstler sowie Kontaktmöglichkeiten liegt bei. „Ab sofort werden nun auch regionale Künstlerinnen und Künstler gesucht“, teilt Stadtsprecher Frank Schliffke mit. „Wer mitmachen möchte, muss für jede Lieferung 50 Exemplare des Mini-Kunstwerks fertigen. Diese werden nicht nur im Viersener Automaten zu finden sein, sondern in ganz Deutschland.“